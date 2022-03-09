Пророссийские боевики прячут оружие и технику среди жилых домов. В качестве тайника используют и сельскохозяйственные объекты.

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Оккупанты используют больницы и прячут технику

На Черниговщине российские военные и другими способами нарушают международные нормы. Например, они используют для собственных нужд медицинские учреждения.

Оккупанты оказывают медицинскую помощь своим военным в больницах региона. Также они продолжают выводить из строя башни сотовой связи.

Какая ситуация в Чернигове

На Черниговщине, вблизи села Колычевка, 7 марта автомобиль подорвался на мине, которая была замаскирована соломой и мусором. Трагедия унесла жизни 6 человек – 3 взрослых и 3 детей.

В области под завалами по состоянию 8 марта спасатели обнаружили тела трех погибших.

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