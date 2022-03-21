В Черниговской военной администрации зафиксировали уже 5 таких фактов. Есть случаи, когда похищенных везут в Россию.

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Как именно похитили людей и где

В селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины российские оккупанты 20 марта задержали старосту Николая Будаловского. Также к захватчикам попала местная депутат и директор школы Татьяна Безлюдная. Местные жители анонимно этот факт подтвердили.

По их словам, староста в тот день выехал из села за медикаментами для односельчан. В это время в село заехала колонна российской техники. Старосте люди не рекомендовали возвращаться назад, но он это сделал.

Задержали также старосту села Гремяч Новгород-Северской общины. Местные рассказывают, что старосту военной техникой вывезли в Россию.

В селе Новая Басань сообщили о похищении двух представителей местного самоуправления, но эту информацию еще проверяют.

Черниговская ОВА просит местных жителей, которые что-то знают о таких фактах или стали свидетелями похожих, сообщать это главам общин или районных военных администраций.

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