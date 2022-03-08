Два пожара возникли из-за обстрелов. Об этом сообщили в Черниговской ОВА 8 марта.

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В течение последних суток (с 7 по 8 марта) в области ликвидировано 4 пожара. Из них 2 возникли из-за обстрелов. Погибших и травмированных нет,

– говорится в сообщении.

Известно, что из-за нападения оккупантов без электроснабжения остаются 95 населенных пунктов Черниговщины. Свет восстановят, как только появится такая возможность.

Дополнительная информация из публикации Черниговской ОВА:

Всего с начала военных действий возникло 143 пожара. Из них 109 – в результате обстрелов, 1 – в результате падения самолета.

Подразделения ГСЧС в области в эти сутки 6 раз привлекались для оказания помощи и проведения других работ. В целом с начала военных действий – 31 раз.

Все подразделения ГСЧС работают в штатном режиме, осуществляют выезды на все вызовы, но с учетом факта ведения боевых действий. На всех подразделениях государственные флаги, спасатели сохраняют боевой дух.

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