Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там также обнародовали фото.
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На Черниговщине захвачена военная техника врага и пленных,
– отметили в Генштабе ВСУ.
ВСУ на Черниговщине захватили вражескую технику / Фото Генштаба Вооруженных сил Украины
Украинские военные взяли в плен российских оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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