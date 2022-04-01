Саперы разминируют населенные пункты. Об этом рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Нельзя расслабляться

Чаус отметил, что еще рано расслабляться. Он предупредил, что оккупанты могут совершить авиационные и ракетные удары по области. Поэтому жителям следует находиться в укрытиях во время сигналов о тревоге.

К слову, чиновник предупредил, если россияне отошли, чтобы перегруппировать войска, то ВСУ их "встретят".