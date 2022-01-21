Памятник весит 4 200 кг, его высота составляет 5 метров. Выставили скульптуру на аукцион на площадке Prozorro.

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Что известно о продаже

Аукцион продлится неделю – до 26 января. Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения.

Заместитель городского головы Сергей Йожиков рассказал, что экспертизу сплава делали специалисты из института Патона. Ранее глава общины Людмила Ткаченко рассказывала, что за Ленина хотят выручить миллион гривен.

Заметим, памятник в Новгород-Северском был демонтирован 8 октября 2016 года.

Памятник Ленину в Новгород-Северском / Фото "Суспільне"

"Ленинопад" в Украине: главное

В Украине действует закон о декоммунизации. Таким образом, на всей территории государства запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".

За нарушение закона можно получить 5 лет тюрьмы.

Первый памятник Ленину был снесен 8 декабря 2013 года на Бессарабской площади в Киеве в период Майдана.

После этого волна "ленинопада" прокатилась по всей Украине. Она длилась несколько лет.

В январе 2021 года в Одесской области снесли последний в Украине памятник. Он "прятался" в деревне Старые Трояны в Измаильском районе.

Как начался "ленинопад" в Украине – смотрите видео 24 канала: