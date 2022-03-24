На комические попытки орков захватить Чернобаевку отреагировал министр обороны Алексей Резников. Он рассказал, чему именно Вооруженные Силы научили там россиян.

Рекомендуем Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке непрошеных зайд научили, в чем разница между "на" и "в" Украине,

– сказал Резников.

Заметим, что в 9 раз наши военные ударили в Чернобаевке по временно захваченному аэродрому. На нем террористы хранили свою технику.

К теме смотрите видео, как украинские защитники разбомбили оккупантов: