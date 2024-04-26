Так, на национальном советском телевидении выпускали сюжеты, в которых уверяли, что в результате аварии на Чернобыльской АЭС погибло всего 2 человека. В сети также опубликовали архивные кадры, как с вертолета показывали разрушенный энергоблок.

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Реактор Чернобыльской АЭС после аварии

Чернобыльская катастрофа – это самый страшный гражданский ядерный инцидент в мире. Взрыв на четвертом энергоблоке называют крупнейшей катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Дискуссии об истинных причинах аварии не прекращаются и по сей день.

Тогда советская власть скрывала реальные последствия аварии. Местным жителям Припяти не объясняли масштабов катастрофы, а просто вывезли из города на неопределенный срок. В сети также опубликовали архивное видео, как журналисты пролетали над реактором, чтобы создать картинку, что "все хорошо".

Так, голос за кадром уверяет, что все сооружения на станции – целы, на энергоблоках возле заглушенных реакторов дежурят рабочие смены. В это время вертолет летает над разрушенным энергоблоком, а люди внутри – получают облучение.

Мы проходим над реактором аварийного четвертого энергоблока. Весь диаметр кратера перекрыт толстым слоем песка, свинца, глины. Выход радиоактивных газов и летучих веществ прекращен,

– уверяют в сюжете.

Архивное видео с Чернобыльской АЭС: смотрите видео

После катастрофы на Чернобыльской АЭС облако радиоактивной пыли зацепило Украину, Беларусь, Россию и часть Европы. После аварии 8,5 миллиона человек были облучены, 500 тысяч умерли и почти 100 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Это страшные цифры, за которыми стоят разрушенные судьбы и потерянные жизни. До сих пор Припять – зона отчуждения. Там до сих пор сохраняется высокий уровень радиации, поэтому без спецодежды и защиты там находиться опасно для здоровья.

Как советская власть скрывала последствия катастрофы

Жуткие последствия аварии на Чернобыльской АЭС: 30 сотрудников АЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев с момента аварии.

500 тысяч человек умерли от последствий радиации, по оценкам независимых экспертов.

8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси, России в ближайшие дни после аварии получили значительные дозы облучения.

90 784 человека были эвакуированы из 81-го населенного пункта Украины до конца лета 1986 года.

Более 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии – боролись с огнем и расчищали завалы.

2293 городов и поселков с населением примерно 2,6 миллиона человек загрязнены радиоактивными нуклидами.

200 тысяч квадратных километров – на такую территорию распространилось действие радиации, из них 52 тысячи квадратных километров – сельскохозяйственные земли.

Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС