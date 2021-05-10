В Чернобыльской зоне пограничники обнаружили "заблудившихся" российских туристов
Украинские пограничники 9 мая во время дежурства в Чернобыльской зоне отчуждения нашли сталкеров. Ими оказались туристы из России, а также гражданка Украины.
Туристов задержали пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда и правоохранители.
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Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане России, а также жительница Николаева. Они пытались пешком попасть в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.
Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска,
– говорится в сообщении.
На задержанных составили административные протоколы по статье 46-1 о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Теперь решение о наказании будет принимать суд.
Какое наказание светит нарушителям
Если вину сталкеров докажут, то их может грозить штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также у туристов конфискуют орудия совершения правонарушения.
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