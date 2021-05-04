В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели очень редкие виды растений. Цветы занесли в Красную книгу Украины и Беларуси как неоцененные.

Уникальные растения нашли ученые во время ботанической экспедиции. Ее проводили ученые заповедника и заместитель директора Ботанического сада имени академика Александра Фомина Виталий Коломийчук.

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Чем особенны уникальные цветы

На территории Чернобыля ученые наткнулись на:

Сон луговой Pulsatilla pratensis (другое название – Сон чернеющий, Сон-трава чернеющая Pulsatilla nigricans);

Pulsatilla pratensis (другое название – Сон чернеющий, Сон-трава чернеющая Pulsatilla nigricans); Сон раскрытый или широколистный Pulsatilla patens (L.) Mill.

Отметим! Помимо Красной книги, Сон раскрытый отмечен в приложении к Бернской конвенции 1970 года. Он нуждается в особой охране.

Найденные растения относятся к IV охранной категории – Территория ухода за поселками / видами. Они имеют значение как объекты видового биоразнообразия.

Растения растут в конце апреля – начале мая

Цветы обычно растут в конце апреля – начале мая. Сон луговой можно увидеть с появлением листьев, а листья Сона широколистного появляются после отцветания растения. Их можно найти в сосновом лесу и на опушках.

Уникальные цветы, выросшие на территории Чернобыля / Фото Дениса Вишневского

Из-за человеческой деятельности (выпаса скота, распашки, срывания цветков) численность растений активно уменьшается. В то же время, в заповеднике цветы имеют стабильные локальные популяции благодаря прородоохранным мероприятиям.

Кстати, ранее в Чернобыльской зоне заметили орла-карлика, который занесен в Красную книгу. Это самый маленький орел в мире.