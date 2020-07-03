Черногория 3 июля попала в "красную зону" по показателям заболеваемости COVID-19. Украинским гражданам после возвращения оттуда придется пройти 14-дневную обсервацию, или же сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В Чорногорії станом на 3 липня на 100 тисяч населення 46 активних хворих коронавірусом. Про це повідомляє Держагентство розвитку туризму України.

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Що відомо про обсервацію після повернення з Чорногорії

Заступник глави МЗС України Василь Боднар зазначив, що перший після карантину чартерний рейс в Чорногорію з України відправиться в суботу, 4 липня .

. Усі громадяни, які приїжджають на територію України з Чорногорії зобов'язані будуть пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома".

При цьому від обсервації звільняються ті громадяни, які після прибуття в Україну пройшли ПЛР-тест на коронавірус і отримали негативний результат.

Яка сиутація з коронавірусом у Чорногорії

Влада Чорногорії повернула жорсткий карантин у двох муніципалітетах на півночі країни – Гусіньє та Беране.

Заборона стосується роботи закладів громадського харчування, а також рух громадського та пасажирського транспорту з і до муніципалітету, за винятком надзвичайних ситуацій та регулярних робіт.

Забороняються зібрання у закритих та відкритих громадських місцях, релігійні обряди за присутності громадян, а також перевезення більш ніж двох дорослих на легковому автотранспортному засобі в Гусіньє та Беране.

З 30 червня Чорногорія змінила правила пропуску на свою територію туристів з України. Потрапити в країну можна не лише з негативним ПЛР-тестом, але й з тестом на антитіла до коронавірусу.

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Зверніть увагу! В "червоній зоні" залишається ще одна туристична країна, відкрита для українців – Єгипет. У списку "зелених" країн – Албанія, Туреччина і Хорватія. На в'їзд в Україну з цих країн обмежень немає.