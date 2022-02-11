Такие рекомендации правительство страны объясняет тем, что напряжение растет. Ситуация безопасности остается непредсказуемой.

Заметьте Шойгу уверял Великобританию, что не собирается нападать на Украину

МИД информирует проживающих в Украине граждан Черногории о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны,

– говорится в сообщении.

Нидерланды советуют своим гражданам уехать

Нидерланды рекомендуют своим гражданам уехать из Украины. В то же время, об эвакуации пока не говорится.

Йеннес де Мол – посол Нидерландов в Украине – заявил, что говорится о "добровольном выборе выезда из страны, но по настоятельному совету".

Граждане Нидерландов могут обратиться за экстренными документами или информацией в центр экстренной помощи под нидерландским флагом во Львове.

Внимание! Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину 11 февраля. Более того, МИД страны приказало своим гражданам, находящимся на украинской территории, эвакуироваться в безопасную третью страну.

Россия до сих пор стягивает войска: смотрите видео