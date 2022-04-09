Утром 9 апреля в 07:37 в Черноморске прозвучала воздушная тревога. Уже через 10 минут мэр города сообщил, что прогремел взрыв.

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Призвал людей не паниковать

Мэр Черноморска Василий Гуляев призвал жителей города не паниковать. По его словам, ситуация пока контролируемая.

Да, взрыв. Но после того, как разберемся, я вам дам полную информацию,

– подчеркнул он.

Также глава города призвал не подходить к окнам. Если есть возможность перейти в бомбоубежища – сделать это. Кроме того, он попросил жителей не паниковать, ведь паника – худшее, что может быть.

Смотрите видеообращение мэра Черноморска к горожанам:

Мы же не устаем напоминать, что всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги, необходимо отправляться в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

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