Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что Черноморский флот сегодня не находится во временно оккупированном Крыму. Его переместили в Новороссийск.

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Командир должен был бы застрелиться

Как отметил Тимочко, на самом деле Украина выполнила действительно важную задачу. Черноморский флот России буквально сменил прописку. Над этим работали еще с начала полномасштабной войны. И первый удар был особенно болезненным для оккупантов.

Черноморская флотилия сменила прописку. После потери "Москвы" они бы не должны были называться флотом. Это просто флотилия. Если бы тогда во главе черноморского флота был настоящий командир, то от бы застрелился от такого позора,

– отметил Тимочко.

Самое интересное, что морское государство со значительно более слабым флотом смогло одержать здесь победу. Важно, что параллельно с давлением на российские корабли были удары по штабам, военным арсеналам Черноморского флота и т.п.

Понятно, что работа еще не завершена. Российские оккупанты попытаются адаптироваться. А Украина и в дальнейшем будет охотиться на вражеские корабли.

Напомним, недавно медийный российский оккупант Дмитрий Рогозин признал, что Черноморский флот был вынужден изменить свою прописку. Корабли вывели из Крыма, потому что они стали мишенями для украинских морских дронов.