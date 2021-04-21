В Черновцах мужчина умер после задержания полицией: дома он имел целую оружейную мастерскую
Полиция Черновцов 20 апреля задержала мужчину, который изготавливал и сбывал оружие. Однако, следующей ночью он умер в больнице.
Источник:полиция Черновицкой области
Полицейские и спецназовцы задержали мужчину при продаже оружия. Он сбывал патроны и пистолет с признаками переделывания.
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Мужчина, который изготавливал и сбывал оружие, умер в больнице
- Задержанный имел хронические болезни сердца, и его осмотрели медики.
- Следовательно, перед помещением в изолятор его госпитализировали в больницу.
- Решение о госпитализации мужчины приняли врачи.
- К палате, куда положили 46-летнего мужчину, приставили пост охраны.
- В ночь с 20 на 21 апреля задержанный умер.
- По информации врачей, предварительной причиной смерти является инфаркт.
- Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Дома – мастерская по изготовлению оружия
Задержали мужчину накануне его смерти – 20 апреля. В его дом, который расположен в Черновцах, пришли с обыском полицейские, которых "подкрепил" КОРД.
Полицейские выяснили, что мужчина обустроил дома мастерскую по изготовлению и переделыванию оружия. Свои изделия он потом продавал на территории Буковины.
Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника оружие, патроны, комплектующие к оружию, орудия для его переделывания, а также другие вещественные доказательства.
Оружейная мастерская дома в Черновцах / Фото Нацполиции
Дома у него нашли станки для изготовления оружия, переделанные в боевые револьверы и пистолеты. Мужчину задержали "на горячем": во время сбыт патронов с признаками переделывания. Тогда же и открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.
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