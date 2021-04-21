Полиция Черновцов 20 апреля задержала мужчину, который изготавливал и сбывал оружие. Однако, следующей ночью он умер в больнице.

Полицейские и спецназовцы задержали мужчину при продаже оружия. Он сбывал патроны и пистолет с признаками переделывания.

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Мужчина, который изготавливал и сбывал оружие, умер в больнице

Задержанный имел хронические болезни сердца, и его осмотрели медики.

Следовательно, перед помещением в изолятор его госпитализировали в больницу.

Решение о госпитализации мужчины приняли врачи.

К палате, куда положили 46-летнего мужчину, приставили пост охраны.

В ночь с 20 на 21 апреля задержанный умер.

По информации врачей, предварительной причиной смерти является инфаркт.

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Дома – мастерская по изготовлению оружия

Задержали мужчину накануне его смерти – 20 апреля. В его дом, который расположен в Черновцах, пришли с обыском полицейские, которых "подкрепил" КОРД.

Полицейские выяснили, что мужчина обустроил дома мастерскую по изготовлению и переделыванию оружия. Свои изделия он потом продавал на территории Буковины.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника оружие, патроны, комплектующие к оружию, орудия для его переделывания, а также другие вещественные доказательства.



Оружейная мастерская дома в Черновцах / Фото Нацполиции

Дома у него нашли станки для изготовления оружия, переделанные в боевые револьверы и пистолеты. Мужчину задержали "на горячем": во время сбыт патронов с признаками переделывания. Тогда же и открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

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