Несмотря на то, что Черновцы находятся в красной зоне карантина, крупнейший в регионе "Калиновский рынок" продолжает работать. Предприниматели признались, что не могут не работать в предпасхальный период, ведь нужны деньги.

Сейчас продавцы вышли работать вопреки красной зоне на собственный страх и риск. Часть из предпринимателей стараются соблюдать карантинные требования, но очереди и скопления людей на рынке есть.

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Какова ситуация на Калиновском рынке

11 апреля на рынок пришло немало людей, ведь длительное время рынок был закрыт на карантин. Сейчас все входы на рынок, кроме центрального въезда, закрыты. Как раз через него большинство покупателей и попадает на базар. Маски надевают не все, хотя скопления людей в торговых рядах время от времени появляются.

Предпринимательница Татьяна торгует обувью. Ее контейнер открыт, а на нем висит табличка "Выдача онлайн-заказов". Женщина вышла работать, потому что это едва ли не единственное время в году, когда можно заработать для семьи "копейку".

В первые дни, как ввели этот локдаун, нас запугивали полицией. Ходили здесь, проверяли, чтобы мы не работали. Сейчас, к счастью, не заставляют закрываться. Видимо, из-за того, что скоро Буковина должна выйти из этих ограничений,

– рассказала продавщица.



В "красных" Черновцах работает Калиновский рынок / Фото "Молодого буковинца"



В Черновцах работает крупнейший в регионе рынок / Фото "Молодого буковинца"

Какова ситуация на Калиновском рынке: смотрите видео

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