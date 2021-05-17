В Черновцах суд признал виновной 23-летнюю Анну Пилявскую, которая в 2019 году оставила тело умершего сына в чемодане. Женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Согласно постановлению суда, женщина злостно уклонялась от выполнения родительских обязанностей. Она совершенно не ухаживала за ребенком и оставляла сына чужим людям.

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Более того, Пилявская неоднократно оставляла 3-летнего сына без присмотра и пренебрегала его питанием.

К сожалению, из-за отсутствия ухода за ребенком в июне 2019 года мальчик заболел. Однако женщина даже не обратилась к врачам. Самостоятельно также не предоставила ему медицинскую помощь.

Вследствие небрежности ребенок умер. Зато женщина решила сложить тело сына в чемодан. Она оставила его на окраине Черновцов.

Причина смерти

Судмедэксперты установили, что мальчик умер до того, как его оставили в чемодане. Признаков насильственной смерти не было. Ребенок умер из-за удушения, вызванного бронхиальной астмой.

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