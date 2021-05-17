Оставила тело сына в чемодане: в Черновцах осудили женщину и признали виновной в смерти ребенка
В Черновцах суд признал виновной 23-летнюю Анну Пилявскую, которая в 2019 году оставила тело умершего сына в чемодане. Женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Источник:Черновицкая областная прокуратура
Согласно постановлению суда, женщина злостно уклонялась от выполнения родительских обязанностей. Она совершенно не ухаживала за ребенком и оставляла сына чужим людям.
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Более того, Пилявская неоднократно оставляла 3-летнего сына без присмотра и пренебрегала его питанием.
К сожалению, из-за отсутствия ухода за ребенком в июне 2019 года мальчик заболел. Однако женщина даже не обратилась к врачам. Самостоятельно также не предоставила ему медицинскую помощь.
Вследствие небрежности ребенок умер. Зато женщина решила сложить тело сына в чемодан. Она оставила его на окраине Черновцов.
Причина смерти
Судмедэксперты установили, что мальчик умер до того, как его оставили в чемодане. Признаков насильственной смерти не было. Ребенок умер из-за удушения, вызванного бронхиальной астмой.
Жуткая находка в Черновцах: коротко о преступлении
- 27 июня 2019 года в окрестностях Черновцов прохожие обнаружили красный чемодан. Это было примерно в 21:00.
- Как обнаружили правоохранители, в чемодане лежало тело мертвого мальчика. Он был завернут в одеяло.
- Начальник управления уголовного розыска ГУНП в Черновицкой области Александр Раренко сообщил, что женщина тащила чемодан 2 километра.
- Она все сделала самостоятельно в 3 часа ночи 26 июня.
- Как известно, женщина родом из Хмельницкой области. Она переехала в Черновцы, ведь в родном городе ее подозревали в кражах.
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