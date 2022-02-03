Эта зависимость оказалась не физической, а психологической. Страх задохнуться во сне заставлял женщину использовать аппарат снова и снова.

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А днем, когда приходилось отлучаться из дома, пациентка брала с собой кислородную подушку. Между тем легкие женщины уже могли обеспечить потребность организма в кислороде.

Когда ее выписали из больницы и перевели на домашнее лечение, она боялась дышать самостоятельно. Она не снимала концентратор даже ночью, то есть 23 часа в сутки она не дышала самостоятельно. Даже во время реабилитации на осмотр в больницу она приходила с кислородной подушкой. Мы потратили более месяца, чтобы вернуть ее к нормальной жизни,

– рассказала журналистам заведующая общепрофильного консультативно-диагностического отдела поликлиники Татьяна Проценко.

Предыстория:

66-летняя женщина попала в больницу в мае 2021 года.

У пациентки было сильное поражение легких – она провела в реанимации 2 месяца. Все это время она была подсоединена к кислородному концентратору.

После того как ее легкие могли самостоятельно вырабатывать кислород, женщину перевели на домашнее лечение. Но она продолжала находиться под кислородным концентратором.

Мы рассказываем эту историю, чтобы убедить всех, кто еще колеблется - ваши легкие справятся с коронавирусом, если вы вакцинируетесь! Стоит ли испытывать судьбу и медлить?

Запланируйте себе поход в ближайший пункт вакцинации и дышите свободно,

– написали в пресс-службе больницы.

Совместные усилия семейного врача, врача-пульмонолога и психотерапевта сумели вернуть женщину к нормальной жизни. Здесь нужны были не таблетки, а умение убедить пациентку, что легкие справятся.