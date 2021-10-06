Сообщение от медиков к правоохранителям поступило примерно в 18:30. В нем говорилось о парне без признаков жизни на одной из черновицких улиц.

Читайте также Во время семейной ссоры: в Польше погиб 7-летний мальчик из Украины

В Черновцах на улице умер иностранец

На месте полицейские установили личность умершего. Выяснилось, что он – 21-летний гражданин Индии.

Также стало известно, что иностранец находился в Украине на законных основаниях и учился на четвертом курсе одного из буковинских учреждений высшего образования.

Предварительная причина смерти

По результатам внешнего осмотра погибшего видимых признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Для установления причины смерти тело иностранца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, она наступила вследствие разрыва аорты.

Следователи полиции внесли сведения о смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о естественной смерти. Кроме того, о трагическом инциденте проинформировали посольство Индии и департамент консульской службы МИД Украины.

Обратите внимание! В Харькове 25 июня на тренировочном футбольном поле умер 29-летний гражданин Ирака. Мужчине стало плохо во время игры, на место прибыли медики, однако спасти иностранца не удалось.