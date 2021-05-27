Произошло это на сессии городского совета 27 мая. Депутаты рассматривали вопрос об утверждении нового устава коммунального предприятия "Черновцыводоканал".

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Схватка в городском совете Черновцов

За трибуной о новом уставе предприятия докладывал заместитель департамента ЖКХ Ярослав Кушнирик. К нему подошел депутат, представляющий оппозиционную силу "Родной город" Владимир Бешлей. Он захотел взять слово, но ему не давали сказать.

Тогда он агрессивнее подошел и оттолкнул Кушнирика со словами "Бегите отсюда, у меня вопросы есть". На это мэр Черновцов среагировал и попросил вызвать полицию в зал.

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Поэтому депутат Бешлей подошел к президиуму, где сидит мэр, начал что-то громко кричать и показывать рукой в сторону Ярослава Кушнирика.

Было слышно что-то про "научите его говорить". После Владимир Бешлей повернулся к трибуне и повернул микрофон в свою сторону. Он снова начал говорить о том, что водоканал не является предприятием мэра.

Бешлей в конце концов взял слово и рассказал, что хотел донести. Так, по его словам, в новом уставе "Черновцыводоканала" вместо начальника и двух заместителей вводят должность генерального директора и уже пяти заместителей. При этом якобы сокращают 130 должностей простых рабочих.

Депутат ранее возглавлял департамент ЖКХ