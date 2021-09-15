В отличие от ГАСИ в ГИАГ отсутствует человеческий фактор, отметил министр. В рамках действующего законодательства все строительные процедуры и услуги переведены в цифру. Благодаря исключению контакта с должностными лицами, в частности на этапе получения разрешений, коррупция будет преодолена.

"ГИАГ – это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган, с отличной структурой, полномочиями, а главное – принципами работы. И уже завтра он заработает. Это один из важных шагов реформирования целой отрасли, которая в течение последних лет страдала от коррупции. Сопротивление было мощное, но мы это сделали, впереди – законодательные изменения и завершение реформы градостроительства. С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроен в новосозданную ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам по правительству и народным депутатам за поддержку в этой сложной и важнейшей реформе", – отметил министр Алексей Чернышов во время пресс-конференции.

Кроме ликвидации ГАСИ реформа градостроительной отрасли предусматривает также усиление ответственности за нарушение строительных норм и законодательства в сфере градостроительства – административной и уголовной. Вскоре будут рассмотрены соответствующие законопроекты – 5877 и 5655, 5656,

– сказал Чернышев.

Ранее сообщалось, что сейчас уже функционирует Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС). В этой системе доступны 11 услуг. Например, можно получить разрешение на выполнение строительных работ, декларацию о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.

Напомним, в марте 2020 года на выездном заседании правительства Президент Украины Владимир Зеленский предложил ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. И добавил, что важным элементом курса государства является преодоление коррупции. В частности, в строительной сфере.

Ранее Алексей Чернышов заявил, что полному запуску ГИАГ предшествовало подписание двух меморандумов. Первый – с Минрегионом и НАБУ. Следовательно, все сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства будут проходить проверку в НАБУ на добропорядочность. Второй – со Всеукраинской ассоциацией общин, что предусматривает тесное сотрудничество между общинами и ГИАГ. В частности, в решении вопросов в градостроительной сфере.