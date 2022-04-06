Пресс-служба 72 ОМБр имени Черных Запорожцев поделилась фотографией Вдовиченко. Ее герой опубликовал после того, как ВСУ выбили россиян и зачистили от них село Мощун Киевской области.

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Именно его бригада – одно из тех подразделений, которое нанесло решающий удар врагу в Киевской области. Не все Черные Запорожцы вернулись из боев за Киев. Но украинская пехота уверенно дала по зубам "элитным" подразделениям российской армии,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба 72 ОМБр имени Черных Запорожцев сообщила: побратимы и друзья рассказывают, что "Славян" – человек чести: требовательный, идейный, настоящий лидер и командир.

Герой прошел войну на Донбассе. Далее вел бои в Киевском регионе.

Командиры украинской армии всегда со своими людьми. Они слышат солдат, видят работу сержантов, совещаются с коллегами-офицерами. Пядь за пядью они освобождают родную землю.

Боевая география героя протянулась по всей линии фронта

Учился в Харьковском институте танковых войск. Начал службу в 72-й бригаде. На войне – с самого начала российского вторжения. Боевая география героя протянулась по всей линии фронта – Мариуполь, Амвросиевка, Зеленополье, Волноваха.

"Потом больше года возглавляемый "Славяном" батальон удерживал Авдеевскую промзону, воюя в 2017-м за вражескую позицию "Алмаз", которую впоследствии переименовали в "Орел" — по позывному погибшего заместителя "Славяна" Андрея Кизила.

72 ОМБр имени Черных Запорожцев он возглавил в начале сентября 2021 года.

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