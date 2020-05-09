Чествование Дня Победы в Одессе: соблюдают ли там карантин – фото, видео
В День Победы над нацизмом в Одессе вблизи Аллеи Славы многолюдно. Одесситы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу. Многие из них без масок. С утра на улицах города дежурят более тысячи полицейских и нацгвардейцев. Правоохранители заблокировали автопробег "Оппозиционной платформы– За жизнь".
В День Победы над нацизмом на одесской Аллее Славы собралось много людей, пишет "Думская".
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Одесситы массово несут цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пускает всех, однако нужно пройти через металлоискатель. Многие местные жители пришли с детьми.
Маски есть не у всех. Несмотря на то, что полицейские раздают их всем желающим бесплатно. Вблизи парка Шевченко продают цветы.
Впоследствии возле памятника Неизвестному матросу собралось много так называемых "куликовцев" – пророссийских и просоветских граждан. Полиция после возложения цветов попросила их уйти, однако они игнорировали просьбы. Позже они все же отошли на Аллею Славы.
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Кроме того, одного пророссийского участника чествования задержала полиция. Он оскорбил правоохранителей.
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Чествование Дня Победы в Одессе
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Что говорят в полиции
Полицейские с нацгвардейцами с 9:00 9 мая патрулируют на улицах города, сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Правоохранители развернули свои силы на Аллее славы, на площади 10 Апреля и по территории мемориала "411-я батарея", – говорится в сообщении.
Накануне начальник местной полиции Олег Бех заявил, что полицейские будут следить 9 мая за соблюдением карантинных ограничений. На возложение цветов будут пускать небольшими группами.
Кроме того, Бех отметил, что в этом году политические силы не смогут проводить митинги, шествия, авто- или велопробеги. А за ношение или демонстрацию георгиевских лент, советских красных флагов, портретов руководства СССР будут наказывать.