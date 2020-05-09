Пенсионер размахивал флагом СССР в Мелитополе: видео реакции полиции

В Мелитополе пенсионер размахивал запрещенным красным знаменем с советской звездой. На такую выходку сразу же отреагировали правоохранители.

Мужчина прогуливался по улице города, пока его не заметил патруль. Об этом пишет телеканал РІА-М.

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Полиция сначала уговаривали пенсионера отдать декоммунизированный символ. Но после неудачной попытки – его просто забрали.

Очевидцы отмечают, что у правоохранителей было уже несколько таких флагов. Возле местного отделения полиции их собралось почти десять.

Смотрите видео инцидента в Мелитополе: