Пенсионер размахивал флагом СССР в Мелитополе: видео реакции полиции
В Мелитополе пенсионер размахивал запрещенным красным знаменем с советской звездой. На такую выходку сразу же отреагировали правоохранители.
Мужчина прогуливался по улице города, пока его не заметил патруль. Об этом пишет телеканал РІА-М.
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Полиция сначала уговаривали пенсионера отдать декоммунизированный символ. Но после неудачной попытки – его просто забрали.
Очевидцы отмечают, что у правоохранителей было уже несколько таких флагов. Возле местного отделения полиции их собралось почти десять.
Смотрите видео инцидента в Мелитополе: