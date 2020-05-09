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Пенсіонер розмахував прапором СРСР у Мелітополі: відео реакції поліції

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Пенсіонер з прапором СРСР у Мелітополі
Пенсіонер з прапором СРСР у Мелітополі / Скриншот з відео

В Мелітополі пенсіонер розмахував забороненим червоним прапором із радянською зіркою. На таку витівку одразу ж відреагували правоохоронці.

Чоловік прогулювався вулицею міста поки його не помітив патруль. Про це пише телеканал РІА-М.

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Поліція спершу вмовляли пенсіонера віддати декомунізований символ. Але після невдалої спроби – його просто забрали.

Очевидці зауважують, що у правоохоронців було вже декілька таких прапорів. Біля місцевого відділення поліції їх назбиралось майже десять.

Дивіться відео інциденту у Мелітополі:

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Мелітополя 9 травня СРСР
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