Пенсіонер розмахував прапором СРСР у Мелітополі: відео реакції поліції

В Мелітополі пенсіонер розмахував забороненим червоним прапором із радянською зіркою. На таку витівку одразу ж відреагували правоохоронці.

Чоловік прогулювався вулицею міста поки його не помітив патруль. Про це пише телеканал РІА-М.

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Поліція спершу вмовляли пенсіонера віддати декомунізований символ. Але після невдалої спроби – його просто забрали.

Очевидці зауважують, що у правоохоронців було вже декілька таких прапорів. Біля місцевого відділення поліції їх назбиралось майже десять.

Дивіться відео інциденту у Мелітополі: