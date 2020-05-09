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Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку": фото

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Лідери ОПЗЖ попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку"
Лідери ОПЗЖ попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку" / Скриншот з відео

Лідери ОПЗЖ без масок у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави. Згодом Віктор Медведчук з соратниками по фракції Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг "Безсмертного полку".

Трансляцію забороненої під час карантину ходи вели телеканали, якими володіє Медведчук, пише 24 канал.

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Медведчук разом з його соратниками з "Опозиційної платформи – За життя" пройшли Алеєю Слави. Вони були у супроводі десятка охоронців. Однак жоден із політиків не був у захисній масці.

Медвечук і Бойко пройшлися Алеєю Слави
Медведчук і Бойко пройшлися Алеєю Слави, вшановуючи День Перемоги / Скриншот з відео

Згодом політики пішли кататися на бобиках з музикою по порожніх вулицях Києва. Вони влаштували "автопробіг Безсмертного полку". Лідери ОПЗЖ проїхалися столицею на американських автомобілях часів Другої світової війни Willys.

опзж попри карантин влаштували автопробіг
Лідери ОПЗЖ попри  карантин влаштували "автопробіг Безсмертного полку" / Скриншот з відео

Важливо! В Україні діє загальнонаціональний карантин. Проведення будь-яких масових заходів заборонене. Крім того, у громадських місцях не можна перебувати без засобів індивідуального захисту.

Що таке "Безсмертний полк"?Російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни. 

Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна. 

Автор: Олег Терещенко
Теги: Віктор Медведчук Новини України Історія 9 травня Опозиційна платформа – За життя Транспорт Сергій Льовочкін Юрій Бойко Новини політики
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