Медведчук і Бойко попри карантин влаштували акцію "Безсмертного полку": фото

Лідери ОПЗЖ без масок у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави. Згодом Віктор Медведчук з соратниками по фракції Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг "Безсмертного полку".

Трансляцію забороненої під час карантину ходи вели телеканали, якими володіє Медведчук, пише 24 канал.

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Медведчук разом з його соратниками з "Опозиційної платформи – За життя" пройшли Алеєю Слави. Вони були у супроводі десятка охоронців. Однак жоден із політиків не був у захисній масці.



Медведчук і Бойко пройшлися Алеєю Слави, вшановуючи День Перемоги / Скриншот з відео

Згодом політики пішли кататися на бобиках з музикою по порожніх вулицях Києва. Вони влаштували "автопробіг Безсмертного полку". Лідери ОПЗЖ проїхалися столицею на американських автомобілях часів Другої світової війни Willys.



Лідери ОПЗЖ попри карантин влаштували "автопробіг Безсмертного полку" / Скриншот з відео

Важливо! В Україні діє загальнонаціональний карантин. Проведення будь-яких масових заходів заборонене. Крім того, у громадських місцях не можна перебувати без засобів індивідуального захисту.

Що таке "Безсмертний полк"?Російська пропагандистська громадська організація. Зареєстрована 2011 року в Томську (Росія) трьома журналістами. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануванням учасників війни.



Початковою метою громадської організації було збирання історій військовослужбовців через власний сайт. У Росії та в проросійських колах, за межами Росії, акція здебільшого позиціюється як патріотична, в інших країнах – як провокативна та спекулятивна.