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Медведчук и Бойко, несмотря на карантин, устроили акцию "Бессмертного полка": фото

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Лидеры ОПЗЖ несмотря на карантин устроили акцию "Бессмертного полка"
Лидеры ОПЗЖ несмотря на карантин устроили акцию "Бессмертного полка" / Скриншот из видео

Лидеры ОПЗЖ без масок в сопровождении охраны прошли по Аллее Славы. Впоследствии Виктор Медведчук с соратниками по фракции Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным устроили автопробег "Бессмертного полка".

Трансляцию запрещенного во время карантина шествия вели телеканалы, которыми владеет Медведчук, пишет 24 канал.

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Медведчук вместе с его соратниками из "Оппозиционного блока – За жизнь" прошли по Аллее Славы. Они были в сопровождении десятка охранников. Однако ни один из политиков не был в защитной маске.

Медвечук і Бойко пройшлися Алеєю Слави
Медведчук и Бойко прошлись по Аллее Славы, чествуя День Победы / Скриншот из видео

Впоследствии политики пошли кататься на бобиках с музыкой по пустым улицам Киева. Они устроили "автопробег Бессмертного полка". Лидеры ОПЗЖ проехались по столице на американских автомобилях времен Второй мировой войны Willys.

опзж попри карантин влаштували автопробіг
Лидеры ОПЗЖ несмотря на карантин устроили "автопробег Бессмертного полка" / Скриншот из видео

Что такое "Бессмертный полк"? Российская пропагандистская общественная организация. Зарегистрирована в 2011 году в Томске (Россия) тремя журналистами. Организация проводит одноименные акции-шествия с портретами и выступлениями-чествованием участников войны.

Изначальной целью общественной организации был сбор историй военнослужащих через собственный сайт. В России и в пророссийских кругах за пределами России акция в основном позиционируется как патриотическая, в других странах – как провокационная и спекулятивная.

Автор: Олег Терещенко
Теги: 9 мая Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Транспорт История Виктор Медведчук Сергей Левочкин Юрий Бойко Новости политики
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