Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая: что говорил президент

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Президент почтил украинцев, которые боролись против нацизма во Второй мировой войне. А также анонсировал проект мемориальных символов. В его рамках по всей Украине планируют установить четыре памятные колокола.

Видеообращение Зеленского опубликовали в телеграмме Офиса Президента.

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Чествование украинских защитников

Президент отметил, что Украина никогда не забудет страшную цену победы. По разным данным, во время Второй мировой войны погибли по меньшей мере 50 миллионов человек, среди них 8 миллионов – украинцев.

По словам Зеленского, для чествования подвига каждого защитника главное не громкость, а искренность.

Сегодня ветеранов осталось очень мало. Мы должны благодарить их каждый день. Вклад украинцев в победу огромен,

– заявил президент.

И добавил, что никто не может приватизировать победу и говорить, что она была возможна без украинцев.

Зеленский также вспомнил имена украинских защитников:

летчик Иван Кожедуб , сбивший более 60 самолетов противника;

, сбивший более 60 самолетов противника; Николас Орешко – обладатель самых престижных военных наград США;

– обладатель самых престижных военных наград США; Евдокия Завалий – единственная женщина-командирк взвода морской пехоты;

– единственная женщина-командирк взвода морской пехоты; Елена Ветер – спасительница еврейских детей и обладательница титула "праведник народов мира";

– спасительница еврейских детей и обладательница титула "праведник народов мира"; Татьяна Маркус – подпольщица, которая в 21 год уничтожила несколько десятков нацистов и много других.

О мемориальном проекте

Президент также анонсировал проект мемориальных символов. В рамках него в Украине установят четыре колокола.

Вчера (8 мая – 24 канал) я был на Луганщине, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти,

– рассказал президент.

Второй – Колокол Победы – появится на Закарпатье – там, где завершилось изгнание нацистов. Зеленский добавил, что обязательно наступит день, когда установят еще два – Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе.

"Когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом знаковом событии", – подытожил президент. И добавил в заключение, что единство является залогом мира и победы.