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Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня: що говорив президент

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Звернення Володимир Зеленського до українців 9 травня 2020 – онлайн
Зеленський знову звернувся до українців / slovoidilo.ua

Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу. Президент вшанував українців, які боролися проти нацизму у Другій світовій війні. А також анонсував проєкт меморіальних символів. У його межах по всій Україні планують встановити чотири пам’ятні дзвони.

Відеозвернення Зеленського опублікували у телеграмі Офісу Президента.

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Президент зазначив, що Україна ніколи не забуде страшну ціну перемоги. За різними даними, під час Другої світової війни загинули щонайменше 50 мільйонів людей, серед них 8 мільйонів – українців.

Сьогодні ветеранів залишилося дуже мало. Ми повинні дякувати їм щодня. Внесок українців у перемогу величезний,
– заявив Зеленський.

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Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Звернення Зеленського
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