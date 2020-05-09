Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня: що говорив президент
Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу. Президент вшанував українців, які боролися проти нацизму у Другій світовій війні. А також анонсував проєкт меморіальних символів. У його межах по всій Україні планують встановити чотири пам’ятні дзвони.
Відеозвернення Зеленського опублікували у телеграмі Офісу Президента.
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Президент зазначив, що Україна ніколи не забуде страшну ціну перемоги. За різними даними, під час Другої світової війни загинули щонайменше 50 мільйонів людей, серед них 8 мільйонів – українців.
Сьогодні ветеранів залишилося дуже мало. Ми повинні дякувати їм щодня. Внесок українців у перемогу величезний,
– заявив Зеленський.
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Звернення Зеленського до українців: дивіться відео