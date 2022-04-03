Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он рассказал о коллаборантах среди глав городских общин.

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Случаи коллаборационизма являются единичными

На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах,

– добавил Гайдай.

Вместе с тем, глава ОВА отметил, что случаи коллаборационизма являются скорее единичными. Остальные руководители общин либо уехали, либо остались на своей территории. При этом они не сотрудничают с врагом.

Ранее стало известно о предательстве мэра Рубежного

Отметим, что 1 апреля стало известно о переходе на сторону оккупантов мэра Рубежного Сергея Хортива. Еще с начала войны он не выходил на связь. Впоследствии городской глава появился в эфире – с рассказами о так называемых "нацистах" и призывами сложить оружие.

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