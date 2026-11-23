Наземная станция спутниковой связи Starlink / Фото из открытых источников
Поджоги объектов спутниковой связи в Европе могут иметь общую причину. Теперь сразу четыре страны Евросоюза планируют объединить усилия, чтобы выяснить, кто стоит за этими атаками и координировались ли они из одного центра.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.
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Какие страны ЕС создадут совместную следственную группу?
Инициативу поддержали Польша, Германия, Литва и Болгария. На начало декабря запланирована встреча делегаций прокуратур этих стран, в ходе которой планируется обсудить запуск процедуры создания совместной следственной группы.
Ожидается, что это расширит возможности сотрудничества в расследовании поджогов телекоммуникационной инфраструктуры в Польше, Литве и Болгарии.
Что хотят выяснить правоохранители?
Следственная группа должна установить, были ли нападения частью скоординированной кампании одной группы, определить способ ее действий и полный состав участников. Также правоохранители планируют выяснить, кто мог заказать эти поджоги.
Кроме того, немецкие власти в течение двух недель должны принять решение об экстрадиции в Польшу двух граждан Германии турецкого происхождения. Их подозревают в поджоге объекта в Воле-Кробовской.
Где в Европе подверглись атаке объекты Starlink?
Такой инцидент произошел 23 сентября в польском селе Воля-Кробовская – там загорелась наземная станция спутниковой связи Starlink.
14 октября в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой в районе Софии.
А 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о неудавшейся попытке поджога компании, хранящей оборудование Starlink.
Ранее 24 Канал сообщал, что в Германии задержали подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше, а также о попытке диверсии на складе оборудования Starlink в Литве.
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