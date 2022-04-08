Известно, что она была назначена на руководящую административную должность в Счастьевской городской администрации так называемой "ЛНР". Сейчас участвует в обеспечении деятельности оккупационной администрации России.
К теме Городской голова Балаклеи уехал в Россию, – Синегубов
Грозит пожизненное лишение свободы
По факту государственной измены прокуратура начала расследование, которое осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.
За госизмену чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Вас может заинтересовать секрет чернобаевских "ураганов": смотрите видео