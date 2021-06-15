Как установили следователи ГБР, один из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС требовал деньги от предпринимателя, занимающегося распилом древесины.

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Ранее чиновник лично посетил место работы предпринимателя, где указал на недостатки и предложил свою "защиту" от инспекторов по противопожарной безопасности. За такую услугу предприниматель должен был периодически платить должностному лицу. Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по части 3 статьи 368 о получении взятки.

Если его вину докажут в суде, подозреваемому может грозить:

до 10 лет лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,

конфискация имущества.

Сумму взятки в ГБР пока не разглашают. Однако часть 3 статьи 368 применяется за получение взятки в особо крупном размере.

Интересно! Взяткой в особо крупном размере считается такая, которая в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть более 8 500 гривен.