Как установили следователи ГБР, один из руководителей Черниговского районного отдела ГСЧС требовал деньги от предпринимателя, занимающегося распилом древесины.
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Ранее чиновник лично посетил место работы предпринимателя, где указал на недостатки и предложил свою "защиту" от инспекторов по противопожарной безопасности. За такую услугу предприниматель должен был периодически платить должностному лицу. Подполковника ГСЧС задержали во время получения первого транша.
Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по части 3 статьи 368 о получении взятки.
Если его вину докажут в суде, подозреваемому может грозить:
- до 10 лет лишения свободы;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- конфискация имущества.
Сумму взятки в ГБР пока не разглашают. Однако часть 3 статьи 368 применяется за получение взятки в особо крупном размере.