Речь идет о согласовании относительно градостроительных условий и ограничений. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Сейчас чиновники на местах совсем одурели. Извините за такое слово, но иногда, мы знаем конкретные города, где требуют даже не деньги, а долю в бизнесе", – подчеркнула Шуляк.

Застройщики переписывают компании на чиновников

Глава президентской политсилы отметила, что застройщики вынуждены переписать часть своей компании на чиновника. Они вынуждены это делать для того, чтобы им выдали "бумажку", где написано, что можно построить определенный дом или завод.

Это необычайная история, с которой нужно что-то делать,

– заверила Шуляк.

По мнению чиновницы, согласно новому закону, вся информация будет частью единой электронной системы в строительстве. Она должна быть прозрачной и публичной. "Неважно, ты застройщик, или обычный человек – заходишь и смотришь, можно здесь строить или нет", – объяснила она.

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Шуляк: Есть активисты, которые зарабатывают за протесты

По наблюдениям Шуляк, в Киеве есть определенные расценки на псевдоактивистов, которые критикуют вседозволенное строительство. Это огромная проблема, так как есть те, кто действительно переживает за город и борется с незаконными застройками.

Есть специальные активисты, которые зарабатывают от 150, а иногда даже 400 тысяч долларов за протесты, когда они выходят пикетировать с палатками, флагами и криками,

– отметила Шуляк.

В законе же "слуги" делают очень жесткое условие для незаконного строительства. По словам главы партии "Слуга народа", если нарушают использование земельного участка, то органы местного самоуправления смогут без суда сносить такие здания. "Это в законе просто прописано", – добавила она.

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