Чиновники Минфина мешали проведению аудита использования субвенций на соцекономическое развитие

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту того, что должностные лица Министерства финансов препятствовали проведению аудита использования средств субвенций на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"27 августа 2018 года прокуратура города Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения и зарегистрировала уголовное производство по факту препятствования члену Счетной палаты в организации и проведении государственного аудита и невыполнения законных требований высшего органа государственного финансового контроля со стороны отдельных должностных лиц Минфина", – говорится в пресс-релизе Счетной палаты.



Это первый прецедент нарушения уголовного производства в части невыполнения законных требований представителя ведомства, отмечается в сообщении.



Как уточнил заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер в комментарии агентству, речь идет, в частности, о директоре профильного департамента Минфина.



"Мы проводили аудит субвенций из госбюджета местным бюджетам на 6,2 млрд грн. Что касается использования некоторой части этих средств, выявлены факты нецелевого и незаконного использования... Все это время отдельные должностные лица Минфина, несмотря на содействие со стороны высшего руководства – и. о. министра, госсекретаря, – препятствовали работе, систематически не предоставляли информацию. По данному факту возбуждено уголовное производство", – прокомментировал А. Майснер.



По его словам, в ходе аудита были установлены факты неэффективного, нецелевого и незаконного использования средств субвенций. "Есть убытки, нанесенные государству, нецелевое использование средств в особо крупных размерах. Материалы будут направлены в правоохранительные органы. Наверное, это будет Генеральная прокуратура, НАБУ или другие правоохранительные органы – соответственно подследственности", – отметил заместитель председателя Счетной палаты.