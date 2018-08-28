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Чиновники Минфина мешали проведению аудита использования субвенций на соцекономическое развитие

28 Читати новину українською
Прокуратура Киева
Прокуратура Киева / telegraf.com.ua

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту того, что должностные лица Министерства финансов препятствовали проведению аудита использования средств субвенций на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"27 августа 2018 года прокуратура города Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения и зарегистрировала уголовное производство по факту препятствования члену Счетной палаты в организации и проведении государственного аудита и невыполнения законных требований высшего органа государственного финансового контроля со стороны отдельных должностных лиц Минфина", – говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Это первый прецедент нарушения уголовного производства в части невыполнения законных требований представителя ведомства, отмечается в сообщении.

Как уточнил заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер в комментарии агентству, речь идет, в частности, о директоре профильного департамента Минфина.

"Мы проводили аудит субвенций из госбюджета местным бюджетам на 6,2 млрд грн. Что касается использования некоторой части этих средств, выявлены факты нецелевого и незаконного использования... Все это время отдельные должностные лица Минфина, несмотря на содействие со стороны высшего руководства – и. о. министра, госсекретаря, – препятствовали работе, систематически не предоставляли информацию. По данному факту возбуждено уголовное производство", – прокомментировал А. Майснер.

По его словам, в ходе аудита были установлены факты неэффективного, нецелевого и незаконного использования средств субвенций. "Есть убытки, нанесенные государству, нецелевое использование средств в особо крупных размерах. Материалы будут направлены в правоохранительные органы. Наверное, это будет Генеральная прокуратура, НАБУ или другие правоохранительные органы – соответственно подследственности", – отметил заместитель председателя Счетной палаты.

Теги: Криминальные новости НАБУ ГПУ Счотная палата Министерство финансов Украины Прокуратура Киева
Источник: 24 Канал
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