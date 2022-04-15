Харьковская областная прокуратура сообщила, что расследование уже начато. Его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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По данным следствия, 15 апреля 2022 года около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район Харькова,

– говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли 10 мирных жителей. В частности, 7-месячный ребенок. Кроме того, ранили 35 человек.

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