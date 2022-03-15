Тезис об "освободителях" долгое время насаждало политическое руководство страны-агрессора, в частности Владимир Путин. По словам директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, к сожалению, в Украине такие люди всегда были и есть до сих пор.

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Коллаборанты есть всегда

Как он отметил, в конце 2021 года и даже практически перед полномасштабным вторжением России в Украину соцгруппа "Рейтинг" фиксировала около 11% украинцев, положительно относившихся к Путину. В той или иной степени, однако, они были.

Несколько процентов чистой "пятой колонны" в Украине останется. Коллаборанты все равно есть. Их немного, но они все же есть, – отметил Антипович.

По его мнению, людям, ожидавшим "российского освобождения" оккупанты уже показали все. Он также упомянул, что кое-где даже московский патриархат начал выступать против войны и Путина. Однако, к сожалению, будут оставаться те несколько процентов, которые будут продолжать поддерживать агрессора.

Кстати, большинство украинцев считают, что наше государство двигается в правильном направлении. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", проводившегося 12 – 13 марта. Отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю.

Антипович рассказал о "пятой колонне" в Украине: смотрите видео