Мы хотели бы сказать, что на оккупированных территориях происходит что-то странное, но это не так. На самом деле все это прогнозировано, ведь россияне уничтожили все возможные сети, а уцелевшие давно нуждаются в каком-либо обслуживании, отмечает 24 Канал.

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После дождя исчез свет

Случилось это вечером 30 мая. Как отмечают жители в местных телеграм-чатах, света местами нет до сих пор. И никто не может спрогнозировать, сколько времени еще не будет электроэнергии.

Так, без света остались жители Чистякового. Говорят, что доступа к электроэнергии нет в четырех районах. Фактически можно говорить о большей части оккупированного города в Горловском районе Донецкой области.

Жители между собой сетовали, что после дождя исчез свет. Они считают, что районы города остались без электроэнергии из-за затопления.



Жители Чистякового жалуются на отсутствие света / Скриншот из сети

Некоторые остались без благ цивилизации и на следующий день. Счастливчики писали, что в первом районе дали свет в 05:50. Правда, мобильной связи так и не было.

Неужели нельзя было нормально все сделать, какого черта люди с маленькими детьми должны сидеть без света? Издевательство, честное слово,

– говорит возмущенная мамочка.



Кому вернули свет, а кому - нет / Скриншот из сети

Ей уже даже ответили в традиционной для россиян манере. Мол, обращаться нужно в небесную канцелярию, потому что это она залила город "годовой нормой осадков". Да-да, легче обвинить стихию, а не бестолковую оккупационную так называемую "власть", у которой руки не с того места растут.

Известно также, что отсутствует и вода. Понятно, что люди жалуются, а власть даже не разводит руками. Ей безразлично то, что происходит.

Без благ цивилизации также в Крыму

На отсутствие света и воды жалуются жители полуострова Крым. В Красноперекопске и Армянске вечером 30 мая одни отмечали, что "дождь – не катастрофа". Другие им отвечали, что "у нас это не катастрофа – у нас это апокалипсис". Также без связи остались жители села Таврическое, что в Красноперекопском районе.



Жители жалуются на катастрофу в Крыму / Скриншот по сети



В Красноперекопской связи тоже нет воды и света / Скриншот из сети

На Таврическом отключали воду и самое страшное – интернет. Без интернета в такую погоду беда. Мобильный интернет едва ловит, хоть и 4G,

– говорит некая Мила Македонова.

Все это в очередной раз демонстрирует, насколько титаническими украинцы. Наши ремонтные бригады возобновляют коммуникации оперативно после каждого ракетного или дронового удара. Они рискуют своими жизнями, чтобы у людей в домах были свет, вода и другие коммуникации. Тем временем на оккупированных территориях захватчики ждут, когда все сгниет. Ибо и так "схавают".