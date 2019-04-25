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      Чистый четверг 2019: как убрать дом от лишнего

      1028 Читати новину українською
      Чистый четверг 2019 - когда и как убрать дом в чистый четверг
      Как убрать помещение от лишнего перед Пасхой / cleanmyspace.com

      В Чистый четверг накануне Пасхи принято убирать в доме. А как избавиться от лишнего и навести порядок в доме накануне праздника?

      В Чистый четверг стоит устроить генеральную уборку дома. По преданию, у кого в Чистый четверг дома грязь, то весь год человек проведет в несогласии и ссорах.

      Читайте также: Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине

      Недвижимость 24 подготовила подборку действенных советов, которые вам помогут навести порядок в доме.

      Если вы хотите взбодрить свой интерьер, впустить в жизнь новую энергию и новые события, то стоит задуматься об избавлении от лишнего, устаревшего и надоевшего. Однако очень часто попытки очистить шкафы от лишнего заканчиваются, так и не начавшись, либо не приносят результатов. Есть несколько техник, которые помогут достичь успеха в этом.

      Возьмите вещь в руки и подумайте, часто ли вы ею пользуетесь

      Задайте себе вопрос, нравится ли вам эта вещь и какова вероятность, что она еще пригодится. Если вы ответили на все негативно, от нее явно стоит избавиться.

      Разделите вещи на категории

      Раскладывайте вещи по категориям или складывайте в пакеты, чтобы даже в процессе не возникало хаоса. Это будет мотивировать на продолжение работы. Вот основные категории, на которые можно ориентироваться для удобства: оставить, отдать или продать, отремонтировать, выбросить и разнести по другим комнатам.

      Фокусируйте внимание

      Например, вы начали разбирать в шкафу одежду и нашли косметику. Понесли ее на место, обнаружили в комоде беспорядок и начали убираться там. К концу дня оказывается, что вы не разобрали ни одежду, ни косметику. Сосредоточьтесь на одном деле, а потом уже беритесь за другое.

      Не создавайте дискомфорт другим

      Не надо отвозить лишние вещи родителям, на дачу или знакомым, если не уверены, что это там понадобится. Лучше отдайте ношеные футболки и джинсы, прочитанные книги и надоевшие игрушки в благотворительный фонд, который отдаст их нуждающимся.

      Недвижимость 24 также подготовила для вас инфографику, которая поможет правильно убрать дом.

      Прибирання вдома: інфографіка
      Уборка дома: инфографика

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      Теги: Пасха Новости недвижимости Традиции Советы Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн Фотоновости Ремонт
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