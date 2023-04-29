Снабжение возможно благодаря комплексной работе сил обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 24 Канал.

Кстати говоря Продолжаются стрелковые бои, иногда на расстоянии в 1 метр, – офицер ВСУ о ситуации в Бахмуте.

В частности, артиллеристы ведут постоянный огневой контроль, чтобы враг не мог взять эти трассы. Разведчики и силы специальных операций разведывают возможность прохода.

Хотя Череватый заметил, что ситуация динамичная. Иногда она меняется. Однако никакие заявления врага, что он контролирует трассы в Бахмут и может перерезать поставки – не соответствуют действительности.

Хотя захватить "трассу жизни" и отрезать Бахмут от снабжения является одной из главных целей россиян. Они стараются сделать это постоянно. Пропагандисты и русские военкоры все время говорят, мол, они близки к этой цели.

ВСУ срывают все дедлайны врага

Раньше Череватый тоже говорил, что русские сосредоточили главные ударные силы на Бахмутском направлении, они хотят перерезать сообщение в город. Однако ВСУ срывают все их планы.

Оккупанты хотят дойти до перекрестка, где сходятся главные дороги, ведущие в город: из Часового Яра и Константиновки.

У россиян постоянно есть ряд дедлайнов. Сначала до 1 мая, теперь до 9 мая. Однако благодаря мужеству украинских защитников врагу ничего не удается.