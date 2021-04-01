Окружная избирательная комиссия на парламентских довыборах в округе № 87 (Ивано-Франковская область), которая не могла собраться полтора суток, наконец начала работать. Однако нормальная работа длилась недолго: из-за давления народных депутатов из фракции "Слуга народа", что накануне приехали в Надворной, нескольким членам ОИК стало плохо и они были вынуждены вызвать скорую.

Как отметили журналисты, комиссия в округе, где, по данным параллельного подсчета голосов, победил кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, не работала более полутора суток из-за отсутствия кворума. Председатель комиссии и большинство членов, в том числе представители "Голоса" и "Слуги народа", просто не выходили на работу пока не вмешался Центризбирком и не назначил новых членов комиссии. В результате комиссия заработала, принимать остальные протоколы (а пока подсчитано около 65% голосов) пришли все 18 членов.

Впрочем, уже вскоре несколько членов вынуждены были обратиться за медицинской помощью из-за давления народных депутатов от "Слуги народа", прибывших в Надворную накануне в количестве почти трех десятков человек. В сюжете, в частности, говорится, как одна из членов комиссии обвиняет народного депутата Николая Тищенко в давлении.

Александр Шевченко, который, по данным протоколов с мокрыми печатями, опережает кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка на 184 голоса, выложил эти протоколы в свободный доступ.

"Обвиняли нас во всех грехах. Но мы действительно проводили честную кампанию. Хочу подчеркнуть, что только ленивый не знает в разных населенных пунктах, что именно штаб "Слуги народа" занимался массовым подкупом людей. Доказательством того, что все-таки мы правы, что мы выиграли, являются оригиналы протоколов, которые обнародованы на моей странице в соцсети. Там, где есть абсолютно все копии протоколов с мокрыми печатями. Так же вероятно они есть и у наших оппонентов. Потому что их представители также присутствовали на всех участковых избирательных комиссиях и подтверждали подписями, что никаких нарушений не было", – отметил Александр Шевченко.

Как отмечается в сюжете, протоколы с мокрыми печатями – неопровержимые доказательства победы определенного кандидата. Причем в этом случае данные штаба Шевченко совпадают с результатами подсчета, который проводил кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский. А также с результатами экзит-полов.