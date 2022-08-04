Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он также отметил, что активные боевые действия шли на севере, на востоке и на юге Украины. Это неслыханные для Европы масштабы войны за последние многие десятилетия.

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"Потребности украинской армии выросли в десятки и сотни раз. И очевидно, что государство не готовилось к такой масштабной войне, по разным причинам", – говорит Чмут.

Как следствие, украинская армия приняла бой в состоянии "как есть", а не так, как хотелось бы. И в это время многие нужды закрывали волонтеры, чтобы дать время государственной машине запуститься и наладить процессы закупок. Все это уже сейчас активно разворачивается, хотя действительно потребности не уменьшаются,

– отмечает волонтер.

Тарас Чмут глава фонда "Вернись живым" Бронежилеты и шлемы уже сейчас не нужны в таких гигантских масштабах. Но те же автомобили и средства связи требуются постоянно и в безлимитном количестве . В условиях таких интенсивных боевых действий, как сейчас – все является расходником, в каком-то смысле. Радиостанция, коптер или автомобиль живут несколько месяцев.

Актуальные потребности украинского войска на фронте

"Из новых потребностей за последние 5 месяцев войны, то значительно возросла потребность в боеприпасах к советскому вооружению, но это в компетенции волонтеров", – говорит Тарас Чмут.

По словам волонтера, Министерство обороны и Украина как государство действительно прилагают много усилий, чтобы выравнивать ситуацию с потребностями войска.

Как я уже говорил, потребности в бронежилетах и шлемах сейчас в большинстве своем закрыты. Да, это не 100%, но в боевых частях они есть. Есть вопросы по вещевому обеспечению или наличие автомобилей, таких вопросов в условиях войны немало, иначе быть не могло,

– добавляет Чмут.

Но государство включается в эти процессы, пытается на своем уровне что-то делать – это тяжело и медленно, но процесс продолжается, резюмирует волонтер.

Тарас Чмут о деятельности "Вернись живым" и важных потребностях военных: смотрите видео