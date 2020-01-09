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      Почему гривна укрепляется: объяснение МВФ

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      Почему гривна укрепляется / apostrophe.ua

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В МФВ объясняют укрепление гривни относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.

      Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью "Эспрессо" рассказал, что укреплению гривны также способствовали переводы украинских гастарбайтеров.

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      Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей,
      – отметил Люнгман.

      Сколько денег перечислили гастарбайтеры в 2018-2019 годах?В отчетах за прошлый год Нацбанк указывал, что украинские гастарбайтеры перечислили на родину почти 11 миллиардов долларов США. По нынешнему курсу эта сумма превысила 264 миллиарда гривен, что составляет около четверти государственного бюджета на следующий год.

      Зато Всемирный банк утверждал, что в 2018 году в Украину перечислили рекордные 14 миллиардов долларов.

      Он добавил, что цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшились.

      Представитель МВФ отметил, что последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

      Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги,
      – добавил он.

      Эксперт считает, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

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      Как объясняют укрепление гривны в Нацбанке

      Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Важно! По версии Bloomberg в 2019 году курс украинской гривны к доллару повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые наиболее выросли.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Цены Заробитчане МВФ Курсы валют Гривна Доллар-Гривна
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