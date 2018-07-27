Чому люстрація суддів залишилась більше словами ніж реальністю

Люстрація та очищення. Ці слова тисячі і тисячі разів лунали на Майдані. І як вимога і як обіцянка. Після Революції Гідності процес очищення став наріжним каменем реальності змін системи та необхідною передумовою справжніх реформ.

Історичний досвід доводить – неможливо кардинально змінити ситуацію у державі, якщо у владі залишаться люди, які або безпосередньо вибудовували порочну систему і є її уособленням, або своїми діями чи бездіяльністю сприяли їм. Реформи, які втілюються такими особами приречені на провал.

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Люстрацію пройшли наші сусіди – Чехія, Польща, Болгарія, Литва, Латвія і їх досвід засвідчує, що радикальне усунення від влади дискредитованих чиновників є необхідною передумовою для стрибка у розвитку.

В Україні змогли втілити таку ідею лише після Революції Гідності. У вересні 2014 року під тиском громадськості закон "Про очищення влади" таки було прийнято. Він передбачав люстрацію як чиновників так і суддів. Люстрація передбачала звільнення з посади та заборону протягом 10 років займати посаду у будь-яких органах влади.

Відповідно до закону усі діючі судді мали пройти люстраційну перевірку за трьома критеріями:

– перебування на певних посадах у часи Януковича;

– винесення свавільних рішень у часи Майдану;

– невідповідність майна задекларованим доходам.

По критерію посади люстрації підлягали судді, які у часи Януковича були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради юстиції та керівниками Державної судової адміністрації. У цій частині люстрація суддів має певні успіхи. Реально звільнено та внесено у люстраційний реєстр ряд одіозних персон, які займали посади у вказаних органах.

Першим був люстрований символ ТОП корупції у судах – колишній голова Вищого господарського суду та член Вищої ради юстиції – Віктор Татьков. Люстровано і колишню голову Печерського суду Інну Отрош та екс голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів – Ігоря Самсіна.



Віктор Татьков

Але деяким вдалось уникнути люстрації. Так колишній член Вищої кваліфікаційної комісії Анатолій Марцинкевич замість ганебного звільнення спершу був обраний у Раду суддів України, а потім – головою Апеляційного суду Хмельницької області.

Тобто судді вже після Майдану свідомо обирали своїм представником та головою особу, яка підлягає люстрації. Це чіткий меседж суспільству від суддів – їм просто начхати на довіру та очікування суспільства і судді бажають, щоб їх уособлювали саме з такими як Марцинкевич.



Анатолій Марцинкевич

Коли ж стало зрозуміло, що люстрації не уникнути, Марцинкевичу дозволили піти у відставку із збереженням статусу та довічним утриманням за наш з вами рахунок. Ще більш цинічніше проігнорували закон у ситуації з головою Державної судової адміністрації Зеновієм Холоднюком. У часи Януковича він був заступником цього органу і підлягав люстрації. Але Рада суддів України вирішила, що закон суддям не указ.

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Скориставшись таємним голосуванням та неможливістю покарати членів колегіального органу, Рада суддів відмовилась вносити подання про звільнення Холоднюка. Судова адміністрація відіграє важливу роль у судовій реформі. І от уже 4 роки її очолює недолюстрований чиновник часів Януковича. Тепер зрозуміло чому реформа має такі результати ?

Люстрації підлягають і судді Майдану. Закон каже, що звільненню підлягають судді, які притягували до кримінальної чи адміністративної відповідальності учасників протестів. Не будь-яких учасників, а на яких поширюється спеціальний закон про недопущення їх переслідування. Нагадаю, у часи Майдану було ув’язнено і покарано сотні невинних осіб. Для того, щоб їх швидко звільнити від покарання і були прийняті спеціальні закони.

Потрібно встановити, що суддя виносив такі рішення і зробити подання про його звільнення. Відповідальними за цей процес є голови судів, а перевірку наявності рішень забезпечує Державна судова адміністрація.Відомо, що судді Майдану виносили рішення на підставі вказівок з Адміністрації Януковича, які транслювались через голів суду. Тепер ці голови судів, які здебільшого зберегли свої посади повинні робити люстраційну перевірку.

Доволі часто вони і самі виносили такі рішення. А інформацію про ці рішень має надавати судова адміністрація, під керівництвом вже згадуваного Холоднюка. Тобто питання люстрації повністю опинилось у руках тих, хто сам підлягає люстрації. Звісно, що судді на 100 % скористались цією ситуацією. На сьогодні жоден суддя не люстрований за "кривосуддя" у часи Майдану.

А знаєте чому? Бо цих рішень немає у Реєстрі. А немає, бо самі судді їх туди не внесли. Навіть там, де внесли голови судів роблять довідки про відсутність підстав для люстрації. Мінюст намагався втрутитись у процес. Самостійно виявив потрібні рішення кількох десяток суддів та звернувся у Вищу раду правосуддя про їх звільнення. Мовляв ось ці рішення, люструйте суддів.

Але Вища рада правосуддя відмовила, бо не Мінюст мав звертатись, а голови суддів, які ну зовсім не бачать підстав для люстрації. І з цим нічого не можна було зробити. Але почалось кваліфікаційне оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія зобов’язана запитати суддів чому вони вказують неправду, що не підлягають люстрації.

Чому їх рішення до сих пір відсутні у Реєстрі. Чому голови судів нічого не зробили, щоб ці рішення з’явились у реєстрі. Все це є прямим свідченням ухилення від люстрації та очевидно свідчить про недоброчесність таких суддів та голів судів. Однак Комісія закриває на це очі. Оцінювання вже успішно пройшли судді, які підлягають люстрації. А відверта брехня не викликає у Комісії жодних заперечень.

Для прикладу, нещодавно екс-голова Голосіївського суду Олена Первушина просто збрехала, що на момент люстраційної перевірки відповідних рішень не було у Реєстрі. Спеціально для Кваліфікаційної комісії демонструю брехню Первушиної. Ось рішення заступника голови Голосіївського суду Тетяни Шевченко про засудження невинного майданівця. Ось рішення про звільнення його від відповідальності на підставі спеціального закону.



Олена Первушина

А от довідка за підписом Первушиної, що цих рішень не існує. І це лише один приклад. Лише у Голосіївському суді таких з десяток. Загалом, завдяки сліпоті таких голів судів люстрації уникло більше сотні суддів. Чому ж тоді Вища кваліфікаційна комісія не реагує на очевидну маніпуляцію та фальсифікацію. Можливо тому, що син одного з членів Комісії теж суддя Майдану ?

Тітов Максим Юрійович, суддя Оболонського суду та син члена Вищої комісії Юрія Тітова у часи Майдану засудив двох невинних. Проте його рішення ви не знайдете у Реєстрі. То чи можна очікувати, що Комісія буде звільняти таких суддів. Очевидно одне. Без зміни органів та покарання осіб, які свідомо провалили судову реформу реальних змін не відбудеться. Мабуть настала черга нової хвилі люстрації, тільки справжньої, а не фейкової.

Боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.