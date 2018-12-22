Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами

Якщо десь відбуваються рейдерські захоплення, чи протистояння на забудовах – обов'язково там будуть ветерани АТО. Я спробую розібрати це явище і висловлю свою особисту думку щодо цього.

Коли я повернувся з війни у 2015 році, мені зателефонував невідомий чоловік, представився Жорою із 95 бригади і запропонував створити Союз ветеранів для допомоги іншим ветеранам, щоб бути корисними суспільству, ну і просто, щоб самим робити щось хороше.

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Я погодився. Чому б ні? Справа правильна і навіть шляхетна. Що конкретно потрібно робити, ми не уявляли, але як і на війні, розуміли – у процесі розберемося.

І от працюємо ми тиждень, другий і в якийсь момент нас запрошують на зустріч до одного або можновладця, який каже: "Хлопці, ви ж ветерани, ви ж сильні та хоробрі. У нас проблема. Ми маємо прибрати стихійний ринок, який стоїть вже 20 років. Поліція не може сама, влада теж. Давайте ви його приберете, а ми за це вам дамо землю – неофіційно. А стоянка і всі гроші звідти будуть ваші".

Від такої пропозиції я був шокований, щоб не сказати жорсткіше. Ми, не думаючи, одразу відмовились. А от, якщо почитати новини, розумієш, що розуму вистачає не усім.

Кожного разу, коли хтось хоче залучити ветеранів до чогось незаконного – вони завжди апелюють до нашого патріотизму і бажанню допомагати. Мовляв, "влада не може допомогти. А я – бідний і нещасний, я допомагав армії, а тепер допоможіть ви мені". Робота наче і не пильна. І людина хороша, і гроші заплатить, і справа буцімто правильна.



Часто ветерани АТО беруть участь у рейдерських захватах

По-перше, зазвичай жоден ветеран не перевіряє інформацію про цього "бідолашного" і вірить йому на слово. По-друге, дуже часто є лідер, який веде за собою на такі справи. Негідник, який отримує більшу частину грошей за "роботу", і який підставляє не лише себе, але й побратимів. І, по-третє, мій блог сьогодні не стосується мавп, які роблять це, знаючи всі обставини, тобто, свідомо йдуть на злочин і прикриваються своїм бойовим минулим.

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Прикладів безліч – розборки між фермерами, віджимання або відстоювання чиїхось господарств, протистояння на забудовах. Наприклад, Олег Ширяєв – ветеран АТО, був командиром роти поліції "Східний Корпус" та лідером однойменної громадської організації. За різними версіями, його підозрюють в організації рейдерського захоплення під Харковом. Його заарештували і вже суд визначатиме, хто винен і чому все це сталося.



Олег Ширяєв

Я хочу закликати. Якщо вам, шановні ветерани, пропонують в когось щось відібрати, то зробіть послугу собі, державі, нашій спільноті й своїм близьким – пошліть на три букви тих, хто вам таке пропонує. Неважливо, які гроші вам платять, неважливо, хто там правий, а хто – ні.

Коли ми були на війні – ми виконували задачі заради Батьківщини, заради безпеки наших сімей, заради нашого існування як нації та заради нашого майбутнього. Нам платили копійки або не платили зовсім, і ми не звертали увагу на гроші, визнання чи відзнаки – ми просто робили те, що мали робити, заради всього, у що вірили. А тут – заради чого ви це робите?



Захисники, що загинули на війні

А цинічним ветеран, які паплюжать це звання, я хочу сказати одне: згадайте своїх полеглих побратимів. Своїми діями ви зневажаєте їх, викреслюєте з пам'яті світлу згадку про них.