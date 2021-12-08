А несмотря на это сейчас активисты проводят показательные акции и блокируют работу промышленных предприятий, обвиняя их во всех экологических бедах, говорят профессиональные экологи, и не поднимают действительно важных проблем.

Речь идет о критической ситуации с разрушением почв сельхозназначения, ведь ежегодно в Украине почти 500 млн тонн пахотных земель страдают от эрозии, что привело к снижению плодородия почвы на площади более 32 млн га.

Увы, да. Это действительно реальность украинская, и не только украинская. Больше всего в Украине страдают от эрозии южные регионы – речь идет о ветровой эрозии. А центральные регионы больше страдают от водной эрозии и ветровой разом. Сейчас таких деградированных земель из-за эрозии около 13 млн га. Они подвергаются водной и ветровой эрозии в Украине,

– объясняет эксперт по землепользованию Михаил Амосов.

Только очень резкое сокращение масштабов распаханности способно остановить гибельное для почв явление и решить проблему со снижением плодородия. Также как минимум нужно вывести из возделывания все склоны и прекратить разоряемость в долинах рек, говорят эксперты.

"Мы – второе государство в мире с конца в списке государств по уровню распаханности. То есть больше, чем наше государство, распахан лишь Бангладеш. И у нас на данном этапе пашня занимает 57% страны – это значительно больше фактически, чем во всех других государствах Европы вместе взятых", – отметил председатель ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.