Глава государства заявил, что выход оккупантов с нашей территории, конечно же, приведет дальше к дипломатическим шагам.
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Что будет после выхода на границы 1991 года
Президент подчеркнул, что, возможно, тогда будут "другие люди", имея в виду нынешнюю власть страны-агрессора. Поскольку сейчас он не видит смысла садиться за стол переговоров с нынешним правительством Кремля.
Выход из нашей территории – это все равно признание ошибок. Но слов мало – нужные действия. И, конечно же, не нужно выдвигать какие-либо ультиматумы. Мы – независимая страна,
– заявил Зеленский.
Что может оказать значительное влияние на ход войны: ответ Зеленского
В День Соборности Украины президент Украины и член британского парламента Борис Джонсон провели встречу со студентами из всех регионов Украины, а также с представителями Военного института КНУ. Мероприятие произошло в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
В ходе этой встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может победить в войне против России в 2023 году. Чтобы это произошло в этом году, необходимо выполнить два важных условия: сохранять единство и мощь изнутри и снаружи.
Слова президента Зеленского подтвердил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. По мнению политика, для завершения войны первое, что нужно, – это как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, что и собираются делать настоящие союзники украинского государства.
Возможное наступление России
- В интервью немецкому изданию глава государства сказал, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление в Украину. Зеленский предупредил, что наступление может быть по любому направлению.
- Президент считает, что Путин может наступить на Востоке или на Юге страны. Такие предположения обоснованы тем, что российский диктатор ставил своей целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
- Он также подчеркнул, что главе Кремля безразлично на своих солдат, Путин отправляет умирать сотни тысяч жертв.