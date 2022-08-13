Тимошенко о плане восстановления Украины
Так, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко представил план строительства жилья для переселенцев. Он сделал это во время диалога с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.
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Политические лидеры договорились о конкретике, в частности, участии Финляндии в восстановлении Черниговщины. Финляндия искренне стремится помочь этой области, над этим работает и правительство, и частные компании.
Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети,
– заявил Тимошенко.
Он также добавил, что в настоящее время Черниговщина нуждается в быстром восстановлении более 4 479 жилых объектов.
Тимошенко встретился с Пяйви Лайне / Фото с телеграммы Кирилла Тимошенко
Что будет с жильем для переселенцев после войны
Кирилл Тимошенко отдельно представил план строительства жилья для переселенцев. Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.
Предполагается строительство пятиэтажных жилых домов в течение полугода в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость составит около 7 тысяч долларов за квадратный метр. В цену входит мебель и оборудование.
При этом после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам и работникам полиции.
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