Науседа сказал, что НАТО является самой надежной и мощной организацией в качестве предохранителя. Он подчеркнул, что любые попытки создать параллельное, все призывы могут привести к ненужной конкуренции.

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"Это нас разделит и распылит силы, поэтому нам нужно единство и мы не можем позволить себе поделить регион на разные зоны безопасности", – сказал Науседа.

Позиция Литвы

По словам президента Литвы, у нас одна зона безопасности. Она должна работать на 100%.

Я верю очень твердо, что бы там ни говорили некоторые партнеры относительно перспектив Украины во вступлении в НАТО, рано или поздно Украина будет в НАТО,

– заявил президент.

Он добавил, что такова позиция Литвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина будет у НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем.

"Хотя мы не в НАТО, но мы живые люди и хотим безопасности. Поэтому сегодня обсуждаем круг государств-партнеров, которые могут обеспечить эти гарантии", – сказал Зеленский.

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