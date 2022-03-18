По словам президента, следствием для России будет болезненное падение и они это почувствуют. Этого не закроет даже опиум для народа телевизионных пропагандистов, передает 24 канал.

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Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы с ними ни случилось, это не может нас утешить, не воскресит наших погибших людей, не восстановит наши города. Это не исцелит душевную рану, которая останется с нами навсегда,

– сказал президент.

Он заверил, что не сомневается: мы все отстроим. Кроме того, станем полноправным членом ЕС и для этого круглосуточно работает каждый представитель нашего государства.

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